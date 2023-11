FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Angesichts des überraschend starken Geschäfts in Polen und weiterer Wohnungsverkäufe werte er die Resultate positiv, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei die geplante Aussetzung der Dividende für das laufende Geschäftsjahr die richtige Entscheidung./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 06:51 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008303504

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken