Lange war die Minenindustrie in Cornwall ein Teil der Geschichte. Doch nun ist das Interesse, auch der Regierung, an der Wiederbelebung alter Bergwerke groß. Denn in Cornwall gibt es kritische Mineralien und Seltene Erden. Versorgungssicherheit und Produktion wichtiger Rohstoffe wie etwa Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien steht auf der Agenda vieler Nationen. Unabhängigkeit von China ist für viele das Ziel. Da kommt die Entdeckung von Lithiumvorkommen gerade recht. Ein Unternehmen plant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...