Regensburg (ots) -Am 03. November erschien die neue Staffel von "Selling Sunset". Die Reality-TV-Serie, die den glamourösen Alltag von Immobilienmaklern in Los Angeles beleuchtet, fasziniert weltweit Millionen von Zuschauern. Doch die Darstellung des Maklergeschäfts weicht in vielerlei Hinsicht von der Realität ab, wie Hans Schneider, Gründer und Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH, bestätigt. Mit seiner Performance-Marketing-Agentur generiert der Immobilienexperte zuverlässig lukrative Objekte und solvente Käufer für seine Kunden. Wie "Selling Sunset" im Vergleich zum realen Maklergeschäft abschneidet, erfahren Sie im Folgenden.In der glamourösen Welt von "Selling Sunset", einer beliebten Reality-TV-Serie, die das Leben von Immobilienmaklern in Los Angeles in den Mittelpunkt stellt, stehen hochpreisige Immobilien, schillernde Persönlichkeiten und erfolgreiche Abschlüsse im Mittelpunkt. Die Netflix-Erfolgsserie, die für ihre luxuriösen Anwesen, dramatischen zwischenmenschlichen Beziehungen und glamourösen Veranstaltungen bekannt ist, hat eine treue Fangemeinde gewonnen. Doch wie nahe kommt "Selling Sunset" eigentlich der Realität des Maklergeschäfts? "'Selling Sunset' bietet dem Publikum zweifellos einen faszinierenden Einblick in die Welt des Immobilienhandels in Los Angeles, einem der prestigeträchtigsten Immobilienmärkte der Welt", erklärt Hans Schneider, Gründer und Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH. "Kein Wunder also, dass sich die Serie zu einer der beliebtesten Produktionen auf Netflix entwickelt hat.""Doch während die Show zweifellos unterhaltsam ist, wirft sie auch Fragen nach ihrer Authentizität auf", fährt der Immobilienexperte fort. "Schließlich unterscheidet sich die Realität des Maklergeschäfts in vielerlei Hinsicht erheblich von den gängigen Vorstellungen, die in der Serie betont werden." Hans Schneider weiß, wovon er spricht: Mit der Schneider Marketing GmbH hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Makler, Händler, Bauträger und Objektentwickler im gesamten DACH-Raum dabei zu unterstützen, gezielt lukrative Objekte und solvente Käufer zu akquirieren. Mithilfe künstlicher Intelligenz gelingt es ihm regelmäßig, beeindruckende Erfolge für seine Kunden zu erzielen. Vorrangig setzt der Immobilienexperte dabei auf Google und Facebook.Zwischen Luxus, Fiktion und Realität"Selling Sunset" zieht ein breites Publikum an - kein Wunder, schließlich bietet die Reality-TV-Serie einen faszinierenden Einblick in den Alltag von Immobilienmaklern in Los Angeles, wo regelmäßig immense Summen in Immobilien investiert werden. Hans Schneider zufolge ist es vor allem dieser Aspekt, der die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zieht. Schließlich ist die Welt, die in "Selling Sunset" präsentiert wird, den meisten Menschen fremd. "Die Kombination aus außergewöhnlichen Immobilien, einem gehobenen Lebensstil und zwischenmenschlichen Konflikten begeistert das Publikum", sagt Hans Schneider. "Anders als herkömmliche Dokumentationen oder fiktionale Serien präsentiert sich 'Selling Sunset' als Reality TV, was dem Publikum das Gefühl vermittelt, authentische Geschichten, echte Luxusimmobilien und reale Kunden hautnah zu erleben. Zudem bietet die Show eine spannende Dramaturgie, die viele Zuschauer anspricht."Hinter den Kulissen des MaklergeschäftsTatsächlich weicht der Arbeitsalltag von Maklern jedoch in vielen Aspekten erheblich von dem ab, was in "Selling Sunset" gezeigt wird. In Wahrheit spiegelt sie nämlich nur einen kleinen Teil der Realität im Maklergeschäft wider. So repräsentieren die in der Serie gezeigten Immobilien oft nur einen Bruchteil der tatsächlichen Bandbreite. In Metropolen wie München oder Frankfurt mag es vergleichbare Luxusimmobilien geben - jedoch konzentrieren sich die meisten Makler aus gutem Grund auf normale Ein- oder Mehrfamilienhäuser. Das Luxussegment mag glamourös sein, ist in aller Regel jedoch nicht so verbreitet und so skalierbar wie der breite Immobilienmarkt. Hinzu kommt, dass sich "Selling Sunset" eher auf den glamourösen Teil des Immobiliengeschäfts konzentriert, während der komplexe Vermarktungsprozess, der sich hinter den Kulissen abspielt, außen vor bleibt."Die Serie ist daher sicherlich interessant, kann aber nur einen begrenzten Ausschnitt des Maklerberufs widerspiegeln", sagt Hans Schneider. "So ist die Realität des Maklergeschäfts meist wesentlich vielschichtiger, weniger glamourös und vor allem aufwendiger, als es 'Selling Sunset' vermuten lässt. Die Attraktivität der Branche lässt sich allerdings dennoch nicht bezweifeln."Sie möchten zum ersten Ansprechpartner für Immobilien in Ihrer Region werden? 