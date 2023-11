Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verlief in ruhigen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Weder vonseiten der Datenveröffentlichungen noch durch Notenbankkommentare hätten sich wesentliche Impulse für das Marktgeschehen ergeben. EZB-Vize de Guindos habe in einer Rede betont, dass die zukünftigen Entscheidungen über die geldpolitische Ausrichtung in Abhängigkeit von eingehenden Konjunktur- und Preiszahlen erfolgen würden, sodass dies kaum Einfluss auf die Erwartungen gehabt habe. Seit Monaten dominiere diese Grundhaltung die Äußerungen von Geldpolitikern, was darauf hindeute, dass deren Einschätzungen zu Wachstum und Inflation mit Unsicherheit verbunden seien. ...

