München (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Wirtschaft bewegt sich mehr und mehr in Richtung eines zyklischen Abschwungs, so Martin Roßner, Gründer und Geschäftsführer von ThirdYear Capital.Dies würden die Analysen des Kreditwachstums und der konjunkturabhängigen Arbeitsmarktsektoren zeigen. Die US-Notenbank FED sei sich dessen bewusst und verzichte vorerst auf weitere Zinsanhebungen. Gleichzeitig reagiere die Fiskalpolitik auf die anhaltende Schwäche im amerikanischen Anleihemarkt und beschließe weniger langfristige Zinspapiere auf dem angeschlagenen Markt anzubieten. Auch wenn der eingeschlagene Weg der Verschuldung für die USA ein langfristiges Risiko bleibe, hätten sich die Märkte zinsseitig vorübergehend beruhigt. Die Folge: Eine aktuelle Erholung in den meisten Anlageklassen. ...

