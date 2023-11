Hannover (www.anleihencheck.de) - In einem Umfeld von nur wenigen Konjunkturmeldungen bewegten sich deutsche Bundesanleihen kaum, so die Analysten der Nord LB.Das traditionell so wichtige Weihnachtsgeschäft könnte im deutschen Einzelhandel dieses Jahr für lange Gesichter sorgen. In Zeiten von Konjunkturflaute und Inflation erwarte der Branchenverband HDE für die Monate November und Dezember nur 120,8 Mrd. EUR Umsatz, ein nominales Plus von 1,5% (real: -5,5%). "Die Branche bekommt die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der darauf folgenden Inflation sowie seit neuestem auch die in Folge des Nahost-Konflikts weiter sinkende Kauflaune zu spüren", so HDE-Präsident von Preen. ...

