Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Akteure richtet sich hierzulande zunächst auf die ZEW-Umfrage, die am späten Vormittag ansteht, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben seien freundlich und so werde der Saldo der Konjunkturerwartungen steigend und leicht oberhalb der Nulllinie erwartet. Die vergleichbare sentix-Befragung deute dies an. Aber nicht nur die konjunkturellen Erwartungen in Deutschland könnten gestiegen sein, auch die Lagebeurteilungen hätten ihre Talfahrt möglicherweise beendet. Sollten sich die sentix-Entwicklungen auch bei den ZEW-Werten zeigen, wäre dies eine freundliche Indikation für das kommende ifo Geschäftsklima Deutschland. ...

