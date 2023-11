Wie aus einer neuen ETF-Studie von Business2Community hervorgeht, nimmt der Hype um börsengehandelte Indexfonds (ETFs) kein Ende Allen voran in Deutschland scheinen sich ETFs großer Beliebtheit zu erfreuen. So haben die Privatanleger in der Bundesrepublik 135 Milliarden Euro in jene Fonds investiert. Im restlichen Kontinentaleuropa sind es 65 Milliarden Euro. Davon profitieren auch ETF-Sparpläne. Wie ...

