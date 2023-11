Vor den Inflationszahlen boten die US-Börsen am Montag ein uneinheitliches Bild bei einem insgesamt richtungslosen Handelsverlauf. Die Zahlen zur US-Inflation für Oktober werden heute Nachmittag um 14.30 Uhr veröffentlicht. Ein weiterer Stimmungsdämpfer war gestern die Meldung, dass die Ratingagentur Moody's der USA demnächst das Top-Rating als Schuldner aberkennen könnte. Der Dow Jones schloss mit einem überschaubaren Plus von 0,16 % bei 34.337 Punkten, während der marktbreite S&P 500 um 0,08 % auf 4.411 Punkte nachgab. Der zinssensible Technologieindex Nasdaq 100 sank um 0,30 % auf 15.482 Punkte. Auch an den deutschen Börsen richten sich heute die Blicke der Marktteilnehmer auf die US-Inflationszahlen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,08 % bei 15.358 Punkten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



