DJ DIHK hofft auf mehr Stabilität durch Treffen von Biden und Xi

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) setzt große Hoffnungen in ein am Mittwoch geplantes Treffen der Staatschefs der USA und Chinas am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in San Francisco. "Die international eng vernetzte deutsche Wirtschaft erhofft sich vom Treffen der Staatschefs der USA und Chinas mehr Stabilität und Planungssicherheit im Welthandel", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. China und die USA seien mit einem Handelsvolumen von zusammen fast 550 Milliarden Euro die beiden wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Geopolitische Spannungen und Konflikte zwischen den beiden Ländern wirkten sich negativ auf das Auslandsgeschäft der deutschen Wirtschaft auf den Weltmärkten aus.

"Viele fürchten eine zunehmende Fragmentierung und Blockbildung des Welthandels. Für die deutsche Wirtschaft wäre dies ein absolutes Worst-Case-Szenario", sagte Wansleben. Aus Sicht der deutschen Wirtschaft sei es wichtig, dass mit dem Treffen von Joe Biden und Xi Jinping auch Bemühungen verstärkt würden, Barrieren abzubauen und die Grundlagen für einen regelbasierten Welthandel zu legen. "Marktöffnung ist für alle besser als Abschottung", hob der DIHK-Hauptgeschäftsführer hervor. Ein Wettbewerb um Subventionen und Zölle kenne am Ende nur Verlierer.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2023 03:43 ET (08:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.