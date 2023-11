Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy Group produziert Rekordmenge an erneuerbarem Strom im schwierigen dritten Quartal 2023

- In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 beliefen sich die ungeprüften konsolidierten Umsatzerlöse des Unternehmens auf 59,456 Mio. Euro, ein Rückgang von 12,3 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Strompreise und einen Rückgang im Handel mit PV-Komponenten zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch Wachstum von EPC-Aufträgen und neuen Einnahmequellen aus DSR und Stromhandel ausgeglichen.

- Das ungeprüfte konsolidierte EBITDA sank auf 4,750 Mio. Euro im Vergleich zu 22,853 Mio. Euro im Vorjahr, was einem Rückgang von 79,2% entspricht.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gab ungeprüfte Finanzergebnisse für die am 30. September 2023 endenden neun Monate sowie aktuelle betriebliche Entwicklungen bekannt.

"Das dritte Quartal war wie die Vorquartale seit Jahresbeginn 2023 von viel Gegenwind in mehreren unserer Geschäftsbereiche geprägt. Niedrige Strompreise, Verzögerungen beim Netzanschluss und ein drastischer Rückgang bei der Nachfrage nach PV-Komponenten haben zusammengefasst zu einem starken Kontrast zu unseren Finanzergebnissen im Vorjahr geführt. Während wir in den zwölf Monaten bis zum 1. Quartal 2024 über 50 MWp an neuer Kapazität ans Netz gebracht haben werden und wir daher von einer Erhohlung bei unseren Stromerträgen im nächsten Jahr ausgehen, sind die Lehren für unser Geschäft glasklar. ...

