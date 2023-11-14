BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 215 (230) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 76,20 (69,00) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT CONTINENTAL AG AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 87 (75) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT BAYER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 45 (65) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 94 (90) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 28,40 (28,20) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS SENKT LUNDBECK AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 39 (42) DKKBERENBERG SENKT INTERCONTI HOTELS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6000 (6500) PENCEBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 4 (7) CHF - 'MARKET-PERFORM'CFRA HEBT BAE SYSTEMS AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 1100 (800) PENCEGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 33,60 (33,70) CHF - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ACS AUF 34,20 (33) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...