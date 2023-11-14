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WKN: 543900 | ISIN: DE0005439004 | Ticker-Symbol: CON
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AMS-OSRAM AG Chart 1 Jahr
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AMS-OSRAM AG3,340+0,45 %
CONTINENTAL AG66,22+3,44 %
HOCHTIEF AG99,45+2,05 %
OSRAM LICHT AG49,9000,00 %
SALZGITTER AG26,680+1,21 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.