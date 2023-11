AT&S erwägt KapitalmaßnahmeFlughafen Zürich im Oktober wieder auf VorkrisenniveauMontana Aerospace AG: solide 9M 2023 mit +13% Umsatz- und +70% adj. EBITDA-WachstumRosenbauer Konzern verbessert EBIT um 43 Mio EUR gegenüber dem VorjahrStellantis bereitet sich darauf vor, etwa der Hälfte aller Angestellten in den USA Abfindungsangebote zu unterbreiten 123fahrschule SE: Kapitalerhöhung mehrfach überzeichnetAumann verzeichnet nach neun Monaten 33% Umsatzsprung und erhöht Umsatzprognose 2023 auf über 280 Mio EUR adesso steigert Umsatz nach 9M um 28% auf 833,7 Mio - Rückkehr zur gewohnten Profitabilität in 2024 erwartet Brockhaus Technologies - Gesamtjahr 2023 am oberen Ende der bisherigen Prognose erwartet Delivery Hero schließt Q3 mit beschleunigtem Wachstum ab und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...