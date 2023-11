Barrick Gold Corp. gab heute bekannt, dass es am 10. November 2023 7.000.000 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien von Hercules Silver Corp. für einen Gesamtbetrag von 6.580.000 C$ erworben hat. Die Warrants wurden sofort zu ihrem Ausübungspreis von 0,11 C$ pro Hercules-Stammaktie ausgeübt.



Vor dem Erwerb und der Ausübung der Warrants besaß Barrick 26.556.870 Stammaktien von Hercules und 6.804.918 Warrants, was ungefähr 12,33% der ausstehenden Hercules-Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 15,02% auf teilweise verwässerter Basis entspricht.



Barrick besitzt nun 33.556.870 Stammaktien und 6.804.918 Warrants von Hercules, was ungefähr 15,09% der ausstehenden Hercules-Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 17,61% auf teilweise verwässerter Basis entspricht.



Barrick hat die Hercules-Aktien zu Investitionszwecken erworben. Barrick werde ggf. in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und anderen Faktoren zusätzliche Aktien, Optionsscheine oder andere Wertpapiere von Hercules erwerben oder einige oder alle Hercules-Aktien, Optionsscheine oder andere Wertpapiere von Hercules, die es zu diesem Zeitpunkt besitzt, veräußern.



