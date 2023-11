Anleger, die aufgrund der aktuellen Flut an Unternehmenszahlen erstmal nur die Schlagzeilen der Firmenmeldungen überfliegen, werden es auf den ersten Blick gar nicht mitbekommen haben. Tatsächlich hat Softing aber die Prognose für das Gesamtjahr erneut heraufgesetzt und rechnet nun mit einem um aktivierte Entwicklungsleistungen und deren Abschreibungen sowie Auswirkungen aus der Kaufpreisverteilung im Zuge von ... The post Softing: Nochmals mehr Tempo für 2023 appeared first on Boersengefluester.

