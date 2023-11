Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der Kurvenversteilung zum Ende der vergangenen Woche liegt der Marktfokus an den Rentenmärkten in dieser Woche stark auf den Kerninflationszahlen für den Oktober aus den USA, so die Analysten der DekaBank.Eine Aufwärtsüberraschung würde nach den eher hawkishen Äußerungen von FED-Chef Powell zu einem weiteren Rückschlag an den globalen Rentenmärkten führen. Trotzdem sähen die Analysten solche Volatilität nur als vorübergehend und würden an der Sicht festhalten, dass im Umfeld der auch in den USA sich abzeichnenden Wachstumsabschwächung die FED den Zinsgipfel erreicht habe. Entsprechend sollte auch am langen Ende der Kurve das Potenzial für erneute anhaltende Renditeanstiege begrenzt sein. Dass langfristig am langen Ende der US-Dollar- und Euro-Kurven die Risikoprämien im Umfeld des Bilanzabbaus der Zentralbanken erhöht bleiben würden, erscheine jedoch wahrscheinlich. (Ausgabe vom 13.11.2023) (14.11.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...