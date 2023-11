Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich zu den hohen Werten im Frühjahr ist die Inflation in allen wichtigeren Ländern zurückgegangen, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle.Auch die Kerninflation habe sich abgeschwächt - und das alles ohne Rezession. Infolgedessen hätten die großen Zentralbanken ihre Politik auf Eis gelegt und damit ihre aggressive Strategie der Zinserhöhungen beendet - oder zumindest eine Pause eingelegt. Das sei die gute Nachricht. Das Problem: Die Kerninflation sei nach wie vor deutlich über den Zielvorgaben der Zentralbanken, und sie würden auch nicht wissen, ob der jüngste Abwärtstrend anhalten werde. Allerdings erleichtere die nach wie vor angespannte Lage auf den Arbeitsmärkten ihr Dilemma: Die Arbeitslosigkeit liege im Allgemeinen auf oder nahe am Rekordtief. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...