Paris (www.fondscheck.de) - Im Oktober verzeichnete der ETF-Markt global Zuflüsse in Höhe von 56,5 Mrd. Euro, so die Experten von Amundi in ihrer aktuellen Ausgabe von "ETF Flow Report".Die Neugelder hätten sich relativ gleichmäßig auf Aktien- und Anleihe-ETFs verteilt (26,4 Mrd. Euro und 23,1 Mrd. Euro). Der größte Teil der Zuflüsse sei auf den US-amerikanischen ETF-Markt (35,9 Mrd. Euro) entfallen. Der europäische ETF Markt habe um 16,7 Mrd. Euro zugelegt und der asiatische um 5,1 Mrd. Euro. ...

