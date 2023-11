Friedrich Schumann, langjähriger Geschäftsführer der Carl Rieck GmbH, hat das Unternehmen nach über 38 Jahren zum 31.10.2023 verlassen, um in den Ruhestand zu gehen. Er hat das Unternehmen in den letzten 25 Jahren geführt. Schumann wird seinem Nachfolger in den nächsten Wochen noch beratend zur Seite stehen.Sven Schönfeld hat die Rolle des Geschäftsführers mit Wirkung zum 01.11.2023 übernommen. Schönfeld verfügt neben seiner Erfahrung in den Bereichen InsurTech und Digitalisierung auch langjährige ...

