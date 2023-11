Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um gut 2 Prozent auf rund 5,4 Mio. Euro gesteigert, während das EBITDA sogar überproportional um fast 8 Prozent geklettert ist. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen auf Netto-Ebene jedoch einen Ergebnisrückgang auf -0,06 Mio. Euro (HJ 2022: 0,00 Mio. Euro) verbucht. Hauptursächlich hierfür seien höhere Steuerbelastungen im Vergleich zur Vorjahresperiode gewesen. Daneben habe sich auch die leicht erhöhte Abschreibung auf Firmenwerte ergebnismindernd ausgewirkt. Ein strategischer Meilenstein sei mit dem Anfang August gewonnenen Großkunden 1&1 erreicht worden. Im Zuge dieser Kooperation werde 1&1 seinen rund 12 Mio. Mobilfunkkunden zukünftig das bequeme Bezahlen digitaler Produkte und Dienste über die Mobilfunkrechnung ermöglichen.

Laut GBC habe das Unternehmen mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts die bisherige Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr bestätigt. Vor dem Hintergrund der positiven Halbjahresperformance, dem bekräftigten Unternehmensausblick und der vielversprechenden Positionierung der plattformbasierten Technologiegesellschaft erneuere das Analystenteam ebenfalls die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzung für 2023. Im Rahmen eines DCF-Modells bestätigen die Analysten demnach das Kursziel von 14,45 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



