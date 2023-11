Die US-Börsen haben am Montag nach dem jüngsten Kurssprung wenig verändert geschlossen. Anleger warten gespannt auf neue Daten zur Inflation. Bei der Apple-Aktie geht die Rally dagegen weiter und die Bullen haben das Ruder fest in der Hand. Nun bahnt sich neue Dynamik an und Anleger sollten auf diese Signale achten.Die neue Handelswoche ist verhalten gestartet. Am gestrigen Montag schlossen die wichtigsten Indizes kaum verändert. Auf die Stimmung geschlagen hat die Nachricht, dass die Ratingagentur ...

