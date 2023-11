Linz (www.anleihencheck.de) - Die Kreditnachfrage in China entwickelt sich schleppend, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies würden Kennzahlen bestätigen - die gesamtwirtschaftliche Finanzierung (Total Social Financing - TSF) sei weitgehend durch die Emission von Staatsanleihen getrieben worden. Bankenkredite würden aufgrund von Ausführungen regulatorischer Anforderungen steigen und nicht unbedingt, weil die Finanzierungen von Privaten und Unternehmen nachgefragt würden. Es stünden noch Kennzahlen aus, die über die wirtschaftliche Erholung in China Aufschluss geben könnten. (14.11.2023/alc/a/a) ...

