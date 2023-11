Stabilus hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Der Umsatz entsprach den Konsenserwartungen, während das bereinigte (adj.) EBIT um 4 % besser ausfiel, was beides der Unternehmensprognose entspricht. Der Umsatz ging im vierten Quartal aufgrund einer hohen vergleichbaren Basis um 4 % zurück, und das bereinigte EBIT sank aufgrund von Inflationsdruck und höheren Gemeinkosten um 13 % auf 43 Mio. EUR im Jahresvergleich. Die sequenzielle Verbesserung der adj. EBIT-Marge war jedoch ermutigend. Das Management hat eine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 abgegeben, die die Effekte aus der Konsolidierung von DESTACO für sieben Monate enthält, sofern die Übernahme bis Ende Februar 2024 abgeschlossen ist. Unter Berücksichtigung der FY 2024 Guidance passen die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen leicht an; ihre Prognosen reflektieren bereits Kosten und Synergien im Zusammenhang mit der DESTACO-Akquisition, die die Experten von AlsterResearch als teuer (Kaufpreis von ca. EV/EBIT FY 24 von 13x, doppelt so hoch wie der eigene Handelsmultiplikator von Stabilus) und verwässernd ansehen. Das Rating bleibt auf KAUFEN und das Kursziel unverändert bei EUR 70,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Stabilus%20SE





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken