Dr. Florence Gaub ist Militärstrategin und Zukunftsforscherin. Wie die deutsch französische Politikwissenschaftlerin bei der aktuellen Konfliktlage im Nahen Osten und der Ukraine es schafft positiv in die Zukunft zu schauen, welche Vorzeichen es zum Angriff der Hamas bei den Geheimdiensten gab, mit welchen Waffen der Rüstungsindustrie in Zukunft zu rechnen ist, weshalb die Friedensmission der TV Serie Star Trek auch heute noch als Leitbild dienen kann und was die Zukunft - mit allen Veränderungen und Trends für uns bereit hält und wie weshalb man sich auf dei Zukunft freuen kann, erfahren Sie in dieser Ausgabe Future Markets.