Je später das Jahr, desto schwieriger das Umfeld für inflationsgeschützte Anleihen - so scheint es derzeit. Hier ein Auszug aus dem aktuellen Research der LBBW. Im Monatsvergleich verzeichneten die Linker[1]-Kurse zwar im Durchschnitt absolut gesehen eine leichte Erholung. Nach dem sehr heftigen Einbruch vom Vormonat verloren die Linker jedoch gegenüber dem Gesamtmarkt weiter an Boden. In der Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...