Wer Texte etwa aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen will, nutzt in der Regel DeepL - eine Übersetzungsmaschine, die etwa aus unserer Erfahrung dafür deutlich besser geeignet ist als etwa der Google Translator. Zumindest in diesem Bereich also ist mit DeepL eine deutsche KI führend - wird sich DeepL zur Übersetzungsmaschine der Welt entwickeln und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...