ExxonMobil hat seinen vorab durchgesickerten Plan zum Einstieg in den Abbau und die Produktion von Lithium jetzt offiziell vorgestellt. Der US-Mineralölkonzern will den Rohstoff unter der neuen Marke Mobil Lithium in Arkansas gewinnen. Dass ExxonMobil ins Lithium-Geschäft einsteigen will, gilt seit Monaten als gesetzt. In welchem Umfang war bisher nicht bekannt. Der US-Mineralölkonzern macht den Schritt nun offiziell und äußert sich auch zur Größenordnung: ...

