© Foto: picture alliance / Westend61 | Kristian Peetz



Morgan-Stanley-Stratege Mike Wilson erwartet für 2024 zwar eine mögliche Gewinnerholung für US-Aktien - er prognostiziert für den S&P 500 in den kommenden zwölf Monaten aber keine großen Sprünge.Mike Wilson erwartet, dass der S&P 500 in den kommenden zwölf Monaten nur auf 4.500 Punkte steigen werde - das entspricht einem Aufwärtspotenzial von zwei Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Wilson merkte an, dass der S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf zwar um etwa 15 Prozent zugelegt hat, dass sich die knappe Rallye aber auf die "Magnificent Seven" konzentriert habe. Diese unterschwellige Ertragsschwäche werde sich voraussichtlich bis Anfang 2024 fortsetzen, bevor es zu einer Erholung …