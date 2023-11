Die börsenotierte Cleen Energy hält am 5. Dezember eine außerordentliche Hauptversammlung (a.o. HV) ab. Dabei sollen auch Neuwahlen in den Aufsichtsrat stattfinden. Wie berichtet, haben im Oktober die Aufsichtsrat-Mitglieder Michael Eisler (Vorsitzender), Erwin Smole und Harald Weiss ihre Mandate zurückgelegt. Wie aus den Unterlagen zur a.o. HV nun hervorgeht, stellen sich Robert Lager (Managing Partner der Actum Performance Group) und Erich Wolf (GF der Projekt Spielberg GmbH) der Wahl in den Aufsichtsrat. Des weiteren soll auf der a.o. HV u.a. die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte, Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats vorgeschlagen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...