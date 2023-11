Newmont schließt die Übernahme von Newcrest ab und enteilt in Sachen Produktion der Konkurrenz. Doch Barrick und vor allem Agnico müssen sich nicht verstecken - sie haben weiter gute Argumente für Anleger.8Millionen Unzen - so hoch ist die kumulierte Produktion von Newmont und Newcrest. Anfang der Woche hat Newmont gemeldet, dass die Übernahme des größten in Australien gelisteten Goldproduzenten abgeschlossen ist. Damit enteilt Newmont in Sachen Produktion der Konkurrenz, kommt doch die Nummer 2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...