Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG



Unternehmen: MS Industrie AG

ISIN: DE0005855183



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.11.2023

Kursziel: 3,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA), Miguel Lago Mascato



Preview Q3: Fortsetzung der starken operativen Entwicklung zu erwarten - Neue Niederlassung in den USA gegründet



MS Industrie wird bis Monatsende die Zahlen zum dritten Quartal 2023 vorlegen. Nachdem das Unternehmen bereits in H1 mit dynamischem Wachstum und einer überproportionalen Ergebnissteigerung glänzen konnte (Umsatz +29,6% yoy; EBIT +70,6% yoy), gehen wir auch für Q3 von starken operativen Kennzahlen und einer Bestätigung der Guidance aus.



[Tabelle]



Endmärkte sprechen für anhaltend hohe Nachfrage: Konkret rechnen wir für Q3 mit einem Konzernerlös von 60,8 Mio. Euro, womit sich die Wachstumsdynamik abermals im deutlich zweistelligen Bereich bewegen sollte (MONe: +19,2% yoy). Zwar berichtete Daimler Trucks für Q3 von einem leichten Absatzrückgang i.H.v. 5% yoy, dieser beruhte jedoch u.a. darauf, dass nach Angaben des Daimler-Managements in den USA aufgrund von fehlenden Teilen eines Zulieferers eine "signifikante Zahl" von Trucks nicht ausgeliefert werden konnte. Bei dem Lieferanten handelt es sich u.E. jedoch nicht um MS Industrie, die ihren Abrufzahlen laut Vorstand in der geforderten Menge nachkommt. Überdies verzeichneten sowohl der nordamerikanische Markt für schwere LKW (Klasse 8) mit +6% yoy als auch insbesondere die Region EU30 mit +42% yoy in Q3 eine mehr als robuste Nachfrageentwicklung, wobei Europa durch die verpflichtende Einführung des intelligenten Tachographen der 2. Generation einen Vorkaufseffekt erfuhr. Damit steuert MS Industrie u.E. weiter auf ein Übertreffen des FY-Umsatzziels von rund 245 Mio. Euro zu. Ergebnisseitig sollten sich die Kombination aus Operating Leverage, Preisanhebungen sowie die umgesetzten Restrukturierungen und Optimierungen erneut in einer signifikanten Profitabilitätssteigerung niederschlagen (MONe Q3 EBIT: 2,5 Mio. Euro; Vj.: 0,2 Mio. Euro) und den jüngsten Trend untermauern.



Internationalisierung: Daneben vermeldete MS Industrie kürzlich die Neuansiedlung von MS XTEC in den USA. Zukünftig verfügt die Tochtergesellschaft in Charlotte, North Carolina, über ein gemietetes Gebäude mit rund 1.600 qm Nutzfläche, an dem das US-Headquarter und ein Teil der Produktion errichtet werden. Erste Aufträge im Nutzfahrzeug- und Industriebereich werden im Laufe des Jahres 2024 von Trossingen nach Charlotte verlagert. Perspektivisch sieht der Vorstand den Standort mit potenziellen Jahresumsätzen von rund 30 Mio. USD als eines der Hauptwachstumsfelder der Gruppe an. So sollen mit der komplexen und automatisierten 5-Achs Zerspanung für kleine bis mittlere Losgrößen und Zielmärkten in den Bereichen Medizin, Luftfahrt, Ersatzteilwesen, Defense und Industrie auch abseits des Automotive-Sektors neue Wachstumsfelder erschlossen werden.



Fazit: Die Q3-Zahlen sollten das Margensteigerungspotenzial des Unternehmens und die u.E. vorliegende Unterbewertung der Aktie unterstreichen. Wir bestätigen unsere Prognosen vollumfänglich und bekräftigen das Rating "Kaufen" sowie das Kursziel von 3,30 Euro.





