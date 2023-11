Im Schlepptau steigender Börsenkurse haben die Heizölpreise in Deutschland am Dienstagvormittag einen Satz nach oben gemacht. Die Inlandspreise klettern um gut zwei Cent je Liter. Maßgeblich verstärkt wird die Aufwärtsbewegung dabei durch die extrem hohe Nachfrage der letzten Tage und die bevorstehenden CO2-Preiserhöung zum Jahreswechsel. Das nach dem Kursrutsch in der Vorwoche markierte Preistief ...

