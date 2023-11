Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) haben bei Daimler Buses 14 Elektro-Gelenkbusse bestellt. Die Fahrzeuge des Typs eCitaro G sollen in den Jahren 2024 und 2025 in der Stadt ankommen. Die ersten beiden Exemplare der Bestellung will Daimler Buses bereits im April 2024 übergeben. Weitere sechs Busse sollen bis zum Ende des dritten Quartals 2024 in Ulm eintreffen. Der reguläre Linienbetrieb der Elektrobusse wird dann voraussichtlich mit dem Fahrplanwechsel ...

