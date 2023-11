Nach Darstellung des Analysten Jan Bauer von Warburg Research hat die PNE AG mit Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die Erwartungen nicht erfüllt. So seien die den Schätzungen von Warburg zu Grunde liegenden Projektverkäufe noch nicht erfolgt. Auf Basis der Schätzungen für Stromerzeugung und Service-Geschäft werde das untere Ende der Prognose sehr wahrscheinlich erreicht, dazu könne jedes verkaufte Projekt das EBITDA näher an den oberen Prognosebereich heranbringen. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 26,70 Euro (zuvor: 26,60 Euro) an und erneuert das Rating "Buy".



