Der S&P 500 konnte in der laufenden Aufwärtsbewegung bisher bis 4.429 Punkte ansteigen und ist weiterhin kurzfristig deutlich überkauft. Am heutigen Nachmittag um 14:30 Uhr werden mit Spannung die jüngsten US-Verbraucherpreisdaten erwartet. In der Folge könnte es volatil im S&P 500 werden. Am Freitag wurde eine Short-Position im Bereich von 4.380 Punkten unter dem Widerstand bei 4.400 Punkten eröffnet, die weiterhin im Rennen ist. Der Stopp befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...