Deutsche Konsum REI - Hauptaktionär bleibt 62,5 Mio EUR schuldig und reisst die Gesellschaft in eine schwere Krise - während es operativ gut aussähe. Konsequenzen? Aufsichtsratsmandat bleibt, Chefposten weg. Wow. Wie hart. Und was ist mit den 62,5 Mio EUR? Seit dem 4.Oktober kein Wort mehr. Das vollständige Versagen einer Corporate Governance, das vollständige Fehlen einer Struktur zur Verhinderung von Conflicts of interests - mit extremen Wirkungen für die Aktionäre, die seit Anfang Oktober auf eine Lösung oder wenigstens Informationen zum Verbleib von 62,5 Mio EUR warten. Und die Deutsche Konsum ...

