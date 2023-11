Der Zulieferer ZF hat ein rein elektromechanisches Bremssystem für die Autoindustrie vorgestellt, bei dem nicht per Hydraulik, sondern über Elektromotoren verzögert wird. Das soll nicht nur Energie sparen und die Reichweite erhöhen, sondern auch den Verschleiß senken - und damit die Kosten. Die Bremskraft wird dabei an jedem Rad durch einen Elektromotor erzeugt, also ohne Hydrauliksystem und Bremsflüssigkeit, wie ZF in der Mitteilung erklärt. Es ...

