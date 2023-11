Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 14. November, Dietmar Lampert als Vertreter der Konferenz der Gemeindevorsteher als Mitglied in die Statistikkommission bestellt. Er ersetzt Norman Wohlwend, welcher aus der Kommission ausscheidet.In der Statistikkommission sind neben der Vorsitzenden Franziska Frick-Kunz (Amtsstellenleiterin Amt für Statistik), die Mitglieder Andreas Brunhart (Liechtenstein-Institut), Rudolf Bucher (Vereinigung Bäuerlicher Organisationen), Carmen Dahl (Internationaler Liechtensteiner Presseclub), Brigitte Haas (Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer), Lilit Keucheyan (Liechtensteinischer ArbeitnehmerInnenverband), Dietmar Lampert (Konferenz der Gemeindevorsteher) und Alicia Längle (Verein für Menschenrechte in Liechtenstein) sowie Mario Schädler (Amt für Statistik) als beratendes Mitglied tätig.Die Regierung dankt Dietmar Lampert für seine Bereitschaft, in der Statistikkommission mitzuwirken und wünscht ihm bei dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied, Norman Wohlwend, dankt sie für seine Mitarbeit in der Statistikkommission und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltGeneralsekretariatT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913384