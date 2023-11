Die Exxon Mobil-Aktie (WKN: 852549) ist aufgrund steigender Ölpreise in diesem Jahr kräftig angezogen, doch ewig wird das schwarze Gold nicht mehr so viel Gewinn abwerfen. Allerdings scheint das Unternehmen nun eine ganz andere Strategie zu haben - und die heißt Lithium. ExxonMobil vorgestellt Die ExxonMobil Corporation ist am Umsatz gemessen der weltweit viertgrößte Mineralölkonzern. Er deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...