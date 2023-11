Der Euro hat am Dienstag kräftig zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0793 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch unter 1,07 Dollar notiert. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0670 Dollar festgelegt.Der Grund: Die Preise in den USA sind nicht mehr so stark gestiegen wie erwartet. Das dürfte auch Einfluss auf die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank ...

