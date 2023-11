Lidl bietet auch in der Schweiz den Ladestrom an seinen Filialen bald nicht mehr gratis an. Ab dem 20. November 2023 werden die Ladesäulen an 52 Schweizer Lidl-Filialen auf ein Bezahlsystem umgestellt. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Die Verrechnung des Ladestroms könne dann über drei unterschiedliche Bezahlsysteme erfolgen - über eine Ladekarte, Ladeapp oder über ein Direct Payment. Die attraktivsten Konditionen erhalten Kunden über die ...

