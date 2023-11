© Foto: Gerd Altmann - Pixabay



Plug-Power-Anleger sind immer noch von der Sorge um die Unternehmensfortführung verunsichert. Plug Power hatte im Rahmen der Earnings eine Going-Concern-Warnung ausgesprochen. Was sagen Analysten?Die Plug-Power-Aktie ist am Freitag um 41 Prozent gefallen. Zuvor hatte der Wasserstoff-Spezialist seine Earnings präsentiert. "Eine Going-Concern-Stellungnahme ist gerechtfertigt, wenn erhebliche Zweifel daran bestehen, dass das Unternehmen seinen normalen Geschäftsbetrieb in absehbarer Zukunft fortsetzen kann, ohne einen Teil seiner Vermögenswerte veräußern und/oder seine Verpflichtungen umstrukturieren zu müssen", sagt der Rechnungslegungsexperte Robert Willens gegenüber Barron's. Um diese …