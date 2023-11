Am Dienstagnachmittag starten Aktien und die Börse richtig durch. Der DAX ist über 1,5 Prozent im Plus und auch die US-Börsen legen kräftig zu. Was der Grund dafür ist und wieso Anleger sich jetzt über die Börse freuen dürfen. Der DAX legt am Dienstagnachmittag um 1,6 Prozent auf 15.590 Punkte zu. Die US-Börsen Dow Jones (plus 1,36 Prozent), S&P 500 (plus 1,84 Prozent) und die US-Technologie-Börse Nasdaq100 (plus 2,17 Prozent) stehen dem deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...