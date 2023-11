Während die Aktienmärkte am Dienstagnachmittag mit teils deutlichen Kursgewinnen auf die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten reagiert haben, halten sich die Auswirkungen auf den Kryptomarkt sehr in Grenzen. Der Bitcoin bleibt mit moderaten Verlusten im Konsolidierungsmodus und auch bei vielen Altcoins dominieren die roten Vorzeichen.Wie das US-Arbeitsministerium am Nachmittag mitteilte, stieg die Inflation im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat nur noch um 3,2 Prozent. Volkswirte hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...