Noch-Fraktionschef Dietmar Bartsch sieht in der bevorstehenden Auflösung der Bundestagsfraktion die "Chance für einen Neustart". Doch zunächst einmal ist die Auflösung der Fraktion ein historisches Debakel für linke Politik. Den Abgeordneten gehen wichtige Möglichkeiten der parlamentarischen Arbeit verloren. Das wiegt doppelt schwer in einer Zeit, da die Partei bei Wahlen und in Umfragen auf gefährlich niedrigem Niveau dümpelt. Widersacherinnen und Widersacher würden sich über ein Ende der Linken die Hände reiben. Solange es kluge linke Köpfe gibt, die sich parteipolitisch organisieren wollen, wird es eine relevante Kraft geben, die Alternativen zur Politik von SPD und Grünen aufzeigt. Ob diese Menschen in der Partei Die Linke ihre Heimat finden können, wird sie bei ihrem Bundesparteitag Ende dieser Woche in Augsburg zeigen müssen. Noch ist ungewiss, ob es selbst nach dem Wagenknecht-Abgang Lagerkämpfe gibt, die zu einem weiteren Zerfall von Partei und Bundestagsgruppe führen können.



