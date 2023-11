Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf die Entwicklung der Konsumentenpreise ist in den USA für den Berichtsmonat Oktober eine Veränderungsrate von lediglich 0,0% M/M gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Diese Nachricht könne als leichte Überraschung gewertet werden; die Mehrheit der Marktteilnehmer habe bei dieser Zeitreihe wohl mit einem marginalen Anstieg um 0,1% M/M gerechnet. Damit notiere die Jahresrate nun bei lediglich 3,2%. Insbesondere auf den ersten Blick könnten diese Zahlen sicherlich als wirklich ziemlich erfreulich bezeichnet werden. Allerdings seien zuletzt vor allem die Energiepreise in den Fokus gerückt. So hätten die Kosten für Benzin im Oktober um 5,0% M/M fallen können. Dieser volatile Posten habe im Warenkorb immerhin ein Gewicht von etwas mehr als 3,5%. ...

