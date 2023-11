Salzburg (www.anleihencheck.de) - CEO und CIO bei der Zürcher Kantonalbank Österreich AG, Christian Nemeth, analysiert in der aktuellen Podcast-Folge das Inflationsgeschehen, untersucht, wieso die Konjunktur- und Arbeitsmarkt-Daten in den USA immer noch so stabil sind, und verrät, ob Investments in langfristige Anleihen trotz der weiterhin hohen Zinsen wieder Sinn machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...