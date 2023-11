Peking (ots/PRNewswire) -Die chinesische Baijiu-Marke TingHua beeindruckte die Teilnehmer des 2023 Business & Philanthropy Forum, das vom 9. bis 10. November in Singapur stattfand, mit ihrer verbesserten und geschmacklich ansprechenden Baijiu-Serie.TingHua habe sich ganz der Aufgabe verschrieben, Baijiu sowohl schmackhaft als auch gesund zu machen, so Chris Zheng, Direktor für internationale Marktentwicklung der Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co. Ltd. (600381.SH), der Eigentümerin der Baijiu-Marke, in seiner Rede auf dem Forum.Zur Erreichung dieses Ziels hat TingHua milde gereifte Spirituosen als Basis genommen und innovative Techniken angewendet, um den Anteil an nützlichen Bestandteilen zu erhöhen, die den Geschmack und das Aroma von Baijiu verbessern und gleichzeitig gesundheitsschädliche Bestandteile wie Fuselöl und Aldehyde während des Brauprozesses reduzieren können.Der Baijiu von TingHua war auch der einzige Preis, der in der Verlosungssektion der Auktion des Forums ausgelobt wurde.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/337142.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2275807/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-chinesische-baijiu-marke-tinghua-sorgt-auf-dem-2023-business--philanthropy-forum-in-singapur-fur-furore-301987822.htmlPressekontakt:Jingyan Gao,jingyan-gao@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5649104