Der DAX hat am Dienstag seine Gewinne nach Inflationsdaten aus den USA deutlich ausgebaut. Zuletzt stieg der deutsche Leitindex um 1,60 Prozent auf 15.590 Punkte - ein neues Monatshoch und der höchste Stand seit Mitte September. Das Chartbild sieht also weiter positiv aus.Der Preisauftrieb schwächte sich in den Vereinigten Staaten im Oktober merklich ab. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem ...

