Die Deutsche Bank ist der Meinung, dass sich die Aktie eines fliegenden Elektrofahrzeugs in den nächsten zwölf Monaten mehr als verdoppeln wird. Auch Cathie Wood ist Käuferin des Titels.Die Deutsche Bank hält Archer Aviation aufgrund seiner hohen Liquidität für einen Top-Pick unter den eVTOL-Unternehmen (electric vertical take-off and landing). In einer Mitteilung vom Montag bekräftigte die Bank ihre Top-Pick-Empfehlung für Archer mit einem Kursziel von zwölf US-Dollar pro Aktie bei. Die Prognose impliziert einen Aufwärtstrend von mehr als 130 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Archer Aviations eVTOL-Fahrzeuge sind für den städtischen Taxidienst gedacht. Archer geht davon aus, …